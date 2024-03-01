Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 1 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem verileri gelmeye devam ediyor. Son depremler listesi Türkiye geneline yaşanan sarsıntıların ardından güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buluyor. Açıklanan son verilere göre; 1 Mart bugün sabah saatlerinde Malatya'nın Akçadağ ilçesi sallandı. İşte, 1 Mart 2024 Cuma AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi...
Deprem, Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içinde birçok artçı ve bağımsız deprem yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, 1 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi...
MALATYA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 07:14'te Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
AĞRI 2.8 İLE SALLANDI!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; saat 04:56'da Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 km olarak kaydedildi.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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