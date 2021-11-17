Kandilli'den yapılan açıklamaya göre saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bolu, Sakarya ve Eskişehir'den de hissedilirken, hep dikkat çekilen 'Büyük Marmara depremini tetikler mi?' sorusu gündeme geldi.

Konuyu haberturk.com'a değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, depremin Düzce'nin İhsaniye bölgesinde meydana geldiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Yaltırak "Düzce ovasının içinde görülen depremin olduğu hat, 1999 depreminde kırılan Karadere segmentinin birkaç km. kuzey ucunda duruyor gibi" ifadelerini kullandı.

"TETİKLEME DURUMU YOK"

Prof. Dr. Cenk Yaltırak bu depremlerin Kuzey Anadolu fayının deformasyonuyla alakalı rutin depremler olduğunu belirterek "Bu tür depremler Marmara bölgesinde de oluyor. Bunların herhangi bir fayı tetikleme veya etkileme gibi bir durumu yok" şeklinde konuştu. Yaltırak depremin meydana geldiği bölgenin Marmara'da kırılması beklenen faylara uzak bir yer olduğunu da belirtti. Prof. Dr. Yaltırak "Bu büyüklükteki bir depremin bölgedeki yakın çevre faylarını, eğer kırılmanın eşiğindeyse etkileyebilir ama bilimsel olarak böyle bir tahmin yapılamaz" şeklinde konuştu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

"PANİĞE GEREK YOK"

Düzce'de 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yaltırak "Artçısı gibi duruyor ama farklı bir lokasyonda olduğu için bağımsız bir deprem de olabilir. Düzce ovası zaten faylardan oluşan bir ova. Bölgede çok sık deprem oluyor o yüzden çok büyük bir paniğe gerek yok" dedi. Prof. Dr. Cenk Yaltırak geçen hafta sonu İran'da meydana gelen depremlerin bir etkisinin olup olmadığı sorusunu ise "Bu mesafelerde mümkün değil, çok ayrı bölgeler ve sistemler" şeklinde yanıtladı.