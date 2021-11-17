Düzce'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Düzce'de saat 15.40'ta bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5 olarak açıklanırken, Kandilli depremin büyüklüğünü 5,3 olarak duyurdu.

Düzce'de meydana gelen deprem İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Eskişehir'den de hissedildi.

Deprem sonrası yaşanan panik nedeniyle vatandaşlar evlerini ve işyerlerini terk etti. Edinilen bilgiye göre iki fabrika da boşaltıldı.

Depremin ardından saat 15:57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

OLUMSUZ DURUM YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, İstanbul'da da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini kaydetti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

YİNE BİR KASIM AYIYDI

Düzce, Türkiye’nin deprem hafızasında acı bir yer tutuyor. 17 Ağustos’taki 7.6 büyüklüğündeki Marmara Depremi’nde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetmişti. Bu depremden sadece 87 gün sonra 12 Kasım 1999’da bu kez Düzce 7.1 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Bu depremde de 710 kişi hayatını kaybetmişti.