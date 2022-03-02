Son dakika deprem duyuruları: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler neler? - Deprem haberleri

Dün akşam saatlerinde Antalya Kemer'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler listeleri araştırmaları gündeme oturdu. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 2 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER - 2 MART

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre AFAD tarafından kaydedilen son deprem Balıkesir - Dursunbey'de 02/03/2022 - 08:57:39 meydana 1.4 büyüklüğündeki deprem oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 2 MART

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.03.02 09:39:57 35.5762 27.5147 5.0 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel

2022.03.02 09:32:29 38.3195 39.1108 36.7 -.- 1.0 -.- AKKENT-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2022.03.02 08:57:07 37.0352 28.3518 5.0 -.- 1.3 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.02 08:56:00 37.0292 28.3798 5.0 -.- 1.7 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.02 08:53:02 37.0687 28.3595 4.8 -.- 0.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.02 06:45:42 36.6785 33.6098 27.5 -.- 1.9 -.- CUKURBAG-MUT (MERSIN) İlksel

2022.03.02 06:28:10 35.8737 28.6982 10.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.02 05:40:12 39.6750 28.5427 6.7 -.- 3.4 3.1 UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2022.03.02 05:12:14 41.5395 32.3955 10.9 -.- 2.5 -.- MEKECLER-(BARTIN) İlksel

2022.03.02 04:52:08 37.7655 27.2365 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.02 04:17:27 40.7312 27.4795 19.2 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.03.02 02:34:51 39.9855 24.1643 20.6 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.03.02 01:31:41 38.3388 38.7850 5.0 -.- 1.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2022.03.02 00:34:07 35.9788 24.3547 13.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel