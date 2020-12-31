Son depremler tablosu 31 Aralık Perşembe günü en çok merak edilip takip edenler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Peki, en son deprem ne zaman olacak? Merak edilip araştırılan detayları sizler için haberimizde derledik. İşte 31 Aralık son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER - 31 ARALIK

AFAD SON DEPREMLER - 31 ARALIK