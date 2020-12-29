Son dakika depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Özellikle hafta sonu Elazığ ve Muğla Dalaman'da meydana gelen depremler sonrası son dakika depremler tablosu merakla araştırılıyor. İşte, 29 Aralık son depremler tablosu...

29 ARALIK KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU:

29 ARALIK AFAD SON DEPREMLER TABLOSU: