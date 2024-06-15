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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Denizli'de çıkan orman yangını 21 saat sonra kontrol altında | Son dakika haberleri

        Denizli'de çıkan orman yangını 21 saat sonra kontrol altında

        Denizli'nin Babadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahaleler geceden bu yana 21 saattir devam ediyor. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 15.06.2024 - 09:48 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:56
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        21 saat sonra kontrol altında
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        Denizli'nin Babadağ ilçesinde dün yıldırım düşmesi sonrası çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Denizli'nin Babadağ ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda noktada orman yangını çıktı. Yangının ihbarı üzerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede etkisini artırarak Kelleci ve Mollaahmet mahallelerine de sıçradı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle yaklaşık bin kişinin yaşadığı Mollaahmet Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Gece saatlerinde sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarda yangına müdahale edebilmek için orman görevlileri ile birlikte yangınla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

        89 Arazöz, 15 iş makinesi ve 347 personel yangın bölgesinde görev alıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları dün öğle saatlerinden bu yana yaklaşık 21 saattir devam ediyor.

        KONTROL ALTINA ALINDI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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