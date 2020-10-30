Deniz suları sokakları kapladı!

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İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Bazı binaların yıkıldığı sarsıntıda, deniz suları da yükseldi. Dehşet anları ise saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.