Merkezi Ege Denizi Sisam adasının kuzeyinde gerçekleşen ve İzmir'i de vuran depremin ardından Habertürk'e konuşan Sığacık Mahallesi muhtarı Yaşar Keleş yaşadıklarını anlattı.

Keleş şöyle konuştu: Deniz kenarında çay içiyorduk. Deprem oldu, millet boşluğa geldi. Deniz çekildi, futbol sahası gibi oldu. İnsanlar dağılmadı. Denizin çekilmesinden 5 dakika sonra sular sokakları bastı. Baktık ki, bir yaşlı teyzemiz suyun içinde gidiyordu. Yakaladık ama kurtaramadık. 90 yaşındaydı. Yat limanında tekneler halatlardan koptu. Kıyıya vurdular. Arabalar da denizin içinde. Bir yarım saat önce deniz yeniden taştı. Esnaf bitti, kale içinde her taraf bitik...