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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: DEM heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret | Son dakika haberleri

        DEM heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

        DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol, Öcalan ile görüşmek için İmralı adasına gitti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 12:36 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:14
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        DEM heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret
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        DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol'un, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adası'na doğru yola çıktığı açıklandı.

        DEM Parti'den yapılan açıklamada, İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol'un Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adası'na doğru yola çıktığı belirtildi.

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