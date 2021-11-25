Kan donduran takipte flaş gelişme!

FLAŞ GELİŞME! Son dakika: Bursa'da genç kızı takip eden Afgan sınır dışı edilecek! - Haberler

DHA

Korkunç olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıktıktan sonra yaya olarak evine giden M.Ş.G..'yi tanımadığı bir kişi takip etmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, evinin bulunduğu sitenin önüne gelen M.Ş.G., bu kişinin elinde bıçağa benzer bir cisimle kendisine doğru yürüdüğünü görünce polisi aradı. Şüpheli bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmayla şüpheli M.D..'yi zeytinlikte yakaladı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Elindeki cismin bıçak olmadığı anlaşılan Afganistan uyruklu M.D, polis merkezine götürüldü. 'Halkın huzurunu bozmak' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan M.D. sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bu arada, M.D.´nin M.Ş.G.'yi takip ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.