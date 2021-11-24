Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü!

KORKUTAN GÖRÜNTÜLER! Son dakika: Bir kadın bıçaklı bir adam tarafından takip edildi - Haberler

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Türkiye yine dehşete düşüren bir görüntüye tanık oldu. Bursa'da yaşandığı belirtilen ve sosyal medyada gündem olan olayda, bir kadının evine gelirken bıçaklı birisi tarafından takip edildiği görülüyor.

Başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kadının evinin ziline bastığı ve bu sırada adamın ise kadına doğru yaklaştığı dikkat çekiyor. Bu anlarda ise kapının açılmasıyla kadının son anda kurtulduğu görülüyor.