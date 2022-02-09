Dehşet saçan kocayı bıçaklamıştı! 2. Kadir Şeker vakasında flaş gelişme!

DHA

Son dakika haberler... Eskişehir'de dün, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'yi (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla Tolga Daşkıran (19) tutuklanmıştı.

AVUKATININ İTİRAZI KABUL EDİLDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre ikinci Kadir Şeker vakasında, bıçaklama olayıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, tutuklu Tolga Daşkıran’ın avukatının yaptığı itirazın kabul edildiğini belirtildi.

"MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA"

Açıklamada, olayın meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği kaydedilerek, “Şüpheli Tolga Daşkıran avukatının tutukluluk haline yaptığı itiraz üzerine inceleme yapan mahkeme şüpheli Tolga Taşkıranın üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı def etmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiş olup yargılamasının tutuksuz yapılacağına karar verilmiştir” denildi.

CEZAEVİ ÖNENDE DUYGUSAL ANLAR

İHA'da yer alan son dakika haberine göre tahliye kararı sonrasında Tolga Daşkıran'ın ailesi Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi önüne geldi. İşlemleri tamamlanan Tolga Daşıran, tahliye edildi.

Cezaevi dışında bekleyen ailesi ile buluşan Daşkıran’ın mutluluğu kameralara yansıdı. Kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşı döken anne Nazire Kurt ile oğlu arasında duygu dolu anlar yaşandı.

"HERKES İZLİYORDU, BEN ARKADAŞIMLA MÜDAHALE ETMEK İSTEDİM"

Tahliye olduğu Eskişehir H Tipi Cezaevi’nin önünde açıklamalarda bulunan Tolga Daşkıran, “Tahliye olduğum için çok mutlu oldum. Amacım bir kadının hayatını kurtarmaktı. Böyle olsun kesinlikle kimse istemez. Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahalede bulunmak istedim. Çok mutluyum, tahliye kararı veren Türk adaletine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

"BİR KADIN İÇİN SAVAŞTI"

Oğluyla buluşmasında gözyaşlarına hâkim olamayan anne Nazire Kurt, “Çok mutluyum. Allah kimseye yaşatmasın, herkesin yardımcısı olsun. Benim oğlum gurur duyulacak bir şey yaptı, can için koştu. Bir kadın için savaştı. Savaşımızı kazandık. İnşallah o kadın da kurtulur.

Ben ölmesini istemem. Ben kadına şiddete çok karşıyım. Benim oğlum gerekeni yaptı. 3 can için mücadele verdi. Asla bir daha buraları görmeyelim. Hiç kimsenin buralara gelmesini istemem. Bir anne için çok zor” dedi.

"ÇOK FAZLA SEVENİ VARMIŞ GÖRMÜŞ OLDUK"

Cezaevi önüne aileyle birlikte gelen Daşkıran’ın avukatı Muhammet Serkan İleli de, “Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tolga bugün tahliye oldu. Mutluyuz, ailesi de mutlu.

Çok fazla seveni varmış, onu da görmüş olduk. Yargı süreci hâlâ devam ediyor. Kadına şiddete her zaman karşıyız. Tolga da buna karşıydı” ifadelerini kullandı.