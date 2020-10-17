Eşini 28 yerinden bıçakladı! 'Haksız tahrik' istendi!

Çorum'da, geçen yıl 23 Şubat'ta, Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa Sokak'ta, insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sakine Begdillili (30),ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Muzaffer Begdillili (43) ile sokak ortasına karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Muzaffer Begdillili, Sakine Begdillili'yi 28 yerinden bıçaklayarak yaraladı.
SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI
DHA'da yer alan habere göre kanlar içinde kalan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan 2 çocuk annesi, sağlığına kavuşup, taburcu edildi. Polis tarafından yakalanan koca ise tutuklandı.
BAŞKA ERKEĞE MESAJ "HAKSIZ TAHRİK"
Hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açılan Muzaffer Begdillili'nin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Muzaffer Begdillili, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle duruşmaya katılmadı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savcı, mütalaasını açıkladı.
Savcı, bıçaklanan eşin başka bir erkekle olan mesajlaşmalarını gören sanığın eylemi, 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiğini belirterek, 'haksız tahrik altında eşe karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza erilmesini talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
"SEVEREK EVLENDİM, ASLA ÖLDÜRMEK İSTEMEM"
Muzaffer Beydillili savunmasında, "Boşanma davası açmıştık. Eşim evi terk edip, başka bir eve yerleşmişti. Olay günü, peşinden gittim, markete girdi, ben girmedim. Önünde beklemeye başladım, daha önceki gibi içeride hakaret eder diye endişeleniyordum. Marketten çıktı, beni gördü, maksadım konuşmaktı ancak yüzüme pis ve haince bakarak, yüzüme biber gazı sıktı. Şok oldum, dirseğimin içi ile gözlerimi kapatıp, kendimi korumaya çalıştım. Canım çok yandığından ve paniğe girdiğimden bıçağı çıkartarak, onun da canı yansın diye bıçağı rastgele savurmaya başladım. Çok pişmanım, severek evlendiğim çocuğumun annesini asla öldürmek istemem, yaşadığım korku ve paniğin neticesinde olay buraya geldi" demişti.
"AĞZIMI AÇIP TEK KELİME ETMEDİM"
Sakine Begdillili ise ifadesinde, "Muzaffer ile yollarımızı ayırdık, anlaşmalı boşanma davası açtık. Olay günü, hafta sonu olduğu için çocuğumu görmeye gitmiştim. Mahkeme kararım olmadığı için çocuğumu göremedim. Evime doğru ilerlerken, Muzaffer bana saldırdı, karnıma bıçağı sapladı, yere düştüm. Ağzımı açıp tek bir laf bile edemedim.
"CEZASINI ÇEKSİN"
Sadece tek yaptığım bıçağın kalbime gelmemesi için ellerimle vücudumun çeşitli yerlerini korumak oldu. Beni bıçakladıktan sonra tepemde 'Hadi kalksana, bana tepki göstersene' gibi laflar söylüyordu. 'İmdat' diye bağırıyordum, silah sesi duydum ve kaçtı. Şimdi yaşıyorsam, bıçaklama anına tanık olan ve havaya ateş eden kişiye hayatımı borçluyum. 30 yaşındayım bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var. Cezasını çeksin istiyorum" demişti.
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