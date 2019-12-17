İHA

Hatay'da, edinilen bilgiye göre, Erzin ilçesine bağlı Kızlarçayı Mahallesi, Erzin-Kuzuculu arasındaki portakal bahçesinde sınır nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Sol kolu olmayan Ahmet B. (53),komşusu Mustafa K. ile tartıştı.

FECİ BİÇİMDE YARALANDI! ÇUKURA ATTI!

İHA'da yer alan habere göre iddiaya göre, Mustafa K. tartışma sırasında sert bir cisimle engelli Ahmet B.’ye saldırdı. Ahmet B. başına aldığı sert cisim darbeleriyle feci şekilde yaralandı. Baygınlık geçiren Ahmet B.'yi çukura attığı ileri sürülen Mustafa K. olay yerinden uzaklaşırken, birkaç saat sonra kendine gelen Ahmet B., cep telefonu ile çocuklarını arayıp durumu bildirdi.

ZANLI SERBEST BIRAKILDI

Olay yerinde yaralı şekilde bulunan Ahmet B.'nin götürüldüğü Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavisi yapıldı. Ahmet B. daha sonra Erzin Cumhuriyet Savcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mustafa K., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.