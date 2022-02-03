Dehşet anları! Turistin başında şişe kırdılar

İHA

Olay, dün akşam 18.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir parfüm satıcısı caddede yürüyen iki turistin yanına gelerek kendilerine parfüm satmak istedi.

SATICILAR DA KAVGAYA DAHİL OLDU

İHA'nın haberine göre, turistler parfüm almak istemedi ancak satıcı ısrar etti. Bunun üzerine turistler ile satıcı arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce caddede parfüm satan diğer satıcılar da kavgaya dahil oldu ve turistlere saldırdı.

TURİSTİN BAŞINDA ŞİŞE PARÇALADILAR

Turistlerden biri bir mağazaya girerek satıcılardan kaçtı. Dışarıda kalan turistle, satıcılar arasındaki kavga devam etti. Parfüm satıcıları, turiste peş peşe vurarak yere düşürdü. Yere düştükten sonra da turisti darbetmeye devam eden satıcılar, yüzünde ve başında defalarca parfüm şişesi parçaladı.

Aldığı darbelerle kendinden geçen turist yerde, yüzü kanlar içerisinde kaldı. Parfüm satıcıları hızla olay yerinden uzaklaşırken, turistin yardımına vatandaşlar koştu. Yaralı haldeki turist ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Olayı gördüğünü söyleyen Murat Akdağ isimli seyyar satıcı, "15 dakika önce parfümcüler ve Araplar arasında bir tartışma çıktı. Büyük bir ihtimalle parfüm satmak istediler ama Araplar almadı. Ağız dalaşına girdiler, büyük bir ihtimalle turistin burnu kırıldı, hastaneye kaldırdılar. Burnundan çok kan akıyordu, büyük bir ihtimalle burnu kırıldı. Bir değil, birkaç tane parfüm şişesi yüzüne geldiği için dengesini kaybetmişti. İlk müdahaleyi yaptık, tampon uyguladık. Sonra da ambulans götürdü, İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Parfüm şişesini vurunca, cam şişe olduğu için büyük bir ihtimalle burnunu kesmiş. Parfüm şişesini yüzünde kırmış. Gidip araya girdik ama şahıslar kaçtı” dedi.

"ZORLA SATMAK İSTEDİLER"

Parfüm satıcılarından şikayetçi olduklarını söyleyen Mehdi Azimi ise, "Gelip zorla adama parfüm satmak istiyorlar. Taksim’in o tarafına gidiyorsun parfümcü geliyor, bu tarafına gidiyorsun parfümcü geliyor." diye konuştu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Parfüm satıcılarının turistlere saldırdığı bunun üzerine turistlerin de onlara karşılık verdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, turistlerden birinin bir mağazaya girerek satıcılardan kaçtığı, satıcıların diğer turisti tekme ve yumruklarla yere düşürdükten sonra başına ve yüzüne parfüm şişesiyle vurduğu anlar görüldü.

Daha sonra diğer turistin mağazadan çıkarak arkadaşını kurtarmaya çalışması da kameralara yansıdı. Son olarak, satıcılar kaçarken olay yerine gelen bir sivil polisin elindeki telsizle anons geçtiği görüldü.