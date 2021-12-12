Dehşet anları! Kiracısına böyle ateş etti

Son dakika: Dehşet anları! Kiracısına böyle ateş etti - Haberler

DHA

Korkunç olay, merkez Osmangazi ilçesinde geçen cuma günü meydana geldi. İddiaya göre İ.K. , evinin altındaki dükkanında berberlik yapan M.T.'den iş yerinden çıkmasını istedi.

DHA'nın haberine göre, kiracısıyla tartışan İ.K. evinden aldığı ruhsatsız tabancayla, balkona çıkarak sokakta bulunan M.T.´ye ateş etti.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Balkona ve pencereye çıkan ailesinin gözleri önünde ateş eden İ.K., kiracısını ayak bileğinden yaraladı. Çevrede korku ve paniğe neden olan olay, cep telefonuyla görüntülendi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.K.´yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından İ.K., `kasten adam yaralama´ ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.