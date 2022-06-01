Dehşet anları! Eski karısı ve çocuklarını rehin aldı

İlçede yaşayan C.N. ile evine gelen eski kocası S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

AA'da yer alan habere göre evden gelen sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, bıçakla rehin aldığı eski karısı ve çocuklarının dışarıya çıkmasına izin vermediği öne sürülen şüpheliyi bir süre ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine polis ekipleri, pencereden içeriye girerek S.K'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Şüpheliye, polis aracına bindirildiği sırada mahalle sakinleri tepki gösterdi. Başına aldığı darbeyle yaralanan kadın, sağlık ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki çocuğun, yaşananlardan dolayı oldukça korktuğu gözlendi.