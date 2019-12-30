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Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 05.00'te operasyon başlatıldı.

400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın il sorumlusu M.D'nin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı. Ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ADANA'DA YABANCI UYRUKLU 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında örgüt adına istihbarat toplayan ve idari kısmında posta görevlisi olarak faaliyette bulunduğu ileri sürülen 4'ü Suriye 2'si Irak vatandaşı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

KAYSERİ'DE YABANCI UYRUKLU 9 KİŞİ YAKALANDI

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ANKARA'DA 33 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığının koordineli çalışmaları doğrultusunda DEAŞ terör örgütüne yönelik Ankara’da operasyon düzenlendi.

DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 50 kişiye yönelik çalışma başlatıldı. Operasyon için düğmeye basıldı ve 30 Irak, 2 Suriye, 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 33 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Firari biçimde olan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

SAMSUN'DA 14 IRAK UYRUKLU ŞÜPHELİ YAKALANDI

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 14 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 14 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.