Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde, 11 Eylül Çarşamba günü yürek yakan bir kaza meydana geldi. 5 Nisan Mahallesi'ndeki Emek Caddesi'nden geçmek isteyen 6 yaşındaki Efe Tektekin'e zırhlı polis aracı çarptı.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tektekin, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Efe'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.