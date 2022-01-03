Daha 20 yaşındaydı! Büyük acı!

Zonguldak'ta, önceki gün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre ailesi, silah sesini duyup odasına girdiği kızları 20 yaşındaki Aysel İleri'yi kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, İleri'yi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İleri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Aysel İleri'nin olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından 'Ölmezdim' adlı şarkının sözlerini paylaştığı görüldü.

Cumhuriyet Savcılığı, İleri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.