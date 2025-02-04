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        Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmıştı, tahliye edildi

        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmıştı, tahliye edildi

        Sokak röportajında kullandığı ifadeler üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan Nermin K. 8 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 10:15 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:25
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        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmıştı
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        Sokak röportajında kullandığı ifadeler üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Nermin K. 8 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edildi.

        Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden CHP İstanbul Başkanı Özgür Çelik duyurdu.

        Çelik konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 8 gündür cezaevinde tutulan Nermin Hanım tahliye edildi. Tutukluluğu boyunca avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile sürecini yakından takip ettik. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun. Büyüklerimize sözümüz olsun; erken seçim sandığı gelecek, bu zorba düzenden hep birlikte kurtulacağız!"

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