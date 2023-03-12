Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Hatay'a gitti

AA

Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti.

AA'da yer alan habere göre Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

Bölgede, Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaret edecek Erdoğan'ın, Samandağ'da muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantı yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Antakya'da, Katar'dan gelen konteynerlerin kurulduğu alanı ve Defne'deki konteyner sahra hastanesini de ziyaret etmesi öngörülüyor.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMALAR

Kırıkhan'a giden Erdoğan ve Bahçeli burada açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında, "35 gün önce büyük bir felaketle milletimiz karşı karşıya kaldı. Acılarınızı paylaşıyorum milletimizin başı sağolsun. Ama biliniz ki Kırıkhan yine ayağa kalkacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarında şunları kaydetti: "Bu depremler hepimizi yasa boğan can kayıplarına ve yıkımlara yol açtı. Son asırda maruz kaldığımız en ağır felaketti. Deprem günü ülkemizde ağır kış şartları geçerliydi. Buna rağmen bir an önce vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Devlet ve millet hep beraber deprem bölgesine doğru adeta sel olup aktık. "