Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği etkinliğinin çıkışında bir kişinin sorusunu yanıtlarken, Şubat ayında Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladı.

Etkinlik çıkışında Suudi Arabistan'a ihracat sorununun çözülmesini isteyen bir iş insanının sorusunu

cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Şubat'ta beni bekliyor. Söz verdi, ben de Şubat ayında

Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım" ifadelerini kullandı.