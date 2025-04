Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmenin içeriğine dair bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesini memnuniyetle karşıladığını, gelecek yılların Suriye’de istikrarın, refahın ve huzurun yılları olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini, Suriye ile ticari ve ekonomik alanda iş birliğini canlandırmak için gayretlerin artırılması gerektiğini, diğer alanlarda da atılacak adımların değerlendirilebileceğini belirtti. Türkiye’nin Suriye’nin yeniden istikrara kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini söyledi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğunu, iki ülkenin 1 milyar avroluk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını, hedefin 3 milyar avroya yükseltilebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kosova’ya her zaman destek veren, her zorlukta ve başarıda yanlarında duran bir lider olduğunu belirten Osmani, "Erdoğan, dostluğun ve ortak vizyonun güçlü bir sesidir. Kosova’nın kendini kanıtlamış bir dostu, haklı davamızın güçlü bir savunucusu ve devlet kurma sürecimizin her aşamasında sağlam bir destek sütunudur." görüşünü paylaştı.

Osmani, Türkiye’nin, barış, güvenlik ve bölgesel kalkınma konularında önemli bir ortak olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güven, saygı ve gelecek vizyonu üzerine inşa edildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile her alanda işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti

Erdoğan ile Dibeybe'nin Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Libya'nın huzur ve güvenliğine önem verdiğini, Libya ile her alanda işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.