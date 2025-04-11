Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.

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Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmenin içeriğine dair bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesini memnuniyetle karşıladığını, gelecek yılların Suriye’de istikrarın, refahın ve huzurun yılları olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini, Suriye ile ticari ve ekonomik alanda iş birliğini canlandırmak için gayretlerin artırılması gerektiğini, diğer alanlarda da atılacak adımların değerlendirilebileceğini belirtti. Türkiye’nin Suriye’nin yeniden istikrara kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini söyledi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum kapsamında diplomatik temaslarda bulunmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi. Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşmeler, basına kapalı gerçekleştirildi. Türkiye ile Azerbaycan'ın birçok alanda işbirliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceği kaydedildi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Aliyev'in Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı. REKLAM Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere, birçok alanda işbirliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Milatovic'in Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. REKLAM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Karadağ arasındaki işbirliğini geliştirmek için ileriki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Görüşmede, Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğu belirtildi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Osmani'nin Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kosova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğunu, iki ülkenin 1 milyar avroluk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını, hedefin 3 milyar avroya yükseltilebileceğini ifade etti. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, haklı davamızın güçlü bir savunucusudur" Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

REKLAM Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kosova’ya her zaman destek veren, her zorlukta ve başarıda yanlarında duran bir lider olduğunu belirten Osmani, "Erdoğan, dostluğun ve ortak vizyonun güçlü bir sesidir. Kosova’nın kendini kanıtlamış bir dostu, haklı davamızın güçlü bir savunucusu ve devlet kurma sürecimizin her aşamasında sağlam bir destek sütunudur." görüşünü paylaştı. Osmani, Türkiye’nin, barış, güvenlik ve bölgesel kalkınma konularında önemli bir ortak olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güven, saygı ve gelecek vizyonu üzerine inşa edildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile her alanda işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti Erdoğan ile Dibeybe'nin Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Libya'nın huzur ve güvenliğine önem verdiğini, Libya ile her alanda işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

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