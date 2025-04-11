Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması için Türkiye tarafından verilen desteği yineledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 19:23 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.

        Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmenin içeriğine dair bilgilendirmede bulundu.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesini memnuniyetle karşıladığını, gelecek yılların Suriye’de istikrarın, refahın ve huzurun yılları olacağını ifade etti.

        Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini, Suriye ile ticari ve ekonomik alanda iş birliğini canlandırmak için gayretlerin artırılması gerektiğini, diğer alanlarda da atılacak adımların değerlendirilebileceğini belirtti. Türkiye’nin Suriye’nin yeniden istikrara kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini söyledi."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum kapsamında diplomatik temaslarda bulunmaya devam ediyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi.

        Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşmeler, basına kapalı gerçekleştirildi.

        Türkiye ile Azerbaycan'ın birçok alanda işbirliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceği kaydedildi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Aliyev'in Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.

        REKLAM

        Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere, birçok alanda işbirliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

        Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Milatovic'in Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.

        Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Karadağ arasındaki işbirliğini geliştirmek için ileriki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

        Görüşmede, Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğu belirtildi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Osmani'nin Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.

        Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kosova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğunu, iki ülkenin 1 milyar avroluk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını, hedefin 3 milyar avroya yükseltilebileceğini ifade etti.

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan, haklı davamızın güçlü bir savunucusudur"

        Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kosova’ya her zaman destek veren, her zorlukta ve başarıda yanlarında duran bir lider olduğunu belirten Osmani, "Erdoğan, dostluğun ve ortak vizyonun güçlü bir sesidir. Kosova’nın kendini kanıtlamış bir dostu, haklı davamızın güçlü bir savunucusu ve devlet kurma sürecimizin her aşamasında sağlam bir destek sütunudur." görüşünü paylaştı.

        Osmani, Türkiye’nin, barış, güvenlik ve bölgesel kalkınma konularında önemli bir ortak olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güven, saygı ve gelecek vizyonu üzerine inşa edildiğini vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile her alanda işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti

        Erdoğan ile Dibeybe'nin Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Libya'nın huzur ve güvenliğine önem verdiğini, Libya ile her alanda işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

        Erdoğan, Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlarının korunması için yakın teması sürdüreceğini de belirtti.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü.

        Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki iş birliğinin güçlendiğini, ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayi gibi alanlarda atılacak yeni adımlarla ilişkilerin derinleştirilmesinin, iki ülkenin ortak menfaatine olduğunu ifade etti.

        Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve refahı için Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini, bu konuda temasların devamının önemli olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için de Türkiye'nin en başından beri ilkeli tutumunu sürdürdüğünü bildirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi.

        Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldi.

        Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Habertürk Anasayfa