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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İki lider ayrıca bu ayın sonunda Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak BRICS zirvesi çerçevesinde yüz yüze görüşmeler yapma konusunda anlaştıklarını da teyit etti.

Erdoğan, 72 yaşına giren Putin'in doğum gününü tebrik etti.