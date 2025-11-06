Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e tazminat davası açtı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e tazminat davası açtı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 5 Kasım'da Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanını hedef alan ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:22 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:45
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e tazminat davası açtı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün partisinin Ümraniye mitinginde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025'te Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Aydın, konuyla ilgili ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

