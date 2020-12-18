Erdoğan ile Merkel video konferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferansla görüştü. Görüşmede, Erdoğan ile Merkel iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususları ele alarak, yeni dönemde Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.
Türkiye'nin AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini belirten Erdoğan, sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Merkel'e teşekkür etti.
DOĞU AKDENİZ İÇİN 'YAPICI TUTUM' VURGUSU
Son AB Zirvesi'nde sağduyulu liderlerin katkısıyla olumlu gündeme atıfta bulunulmasını önemsediğini vurgulayan Erdoğan, diğer yandan Türkiye-AB ilişkilerinde kriz çıkarmak için çaba harcayanların olumlu gündem ve karşılıklı yarar için açılmış bu fırsat penceresine zarar vereceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmesine rağmen, Yunan tarafının yeni bahanelerle görüşmelerden kaçtığını dile getirerek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda da iyi niyet ve yapıcı tutum sergilemeye devam ettiğinin altını çizdi.
Türkiye-AB ilişkilerinin son iki yıldır bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmesiyle zaman kaybı yaşandığına işaret eden Erdoğan, son AB Zirvesi kararında daha güçlü şekilde atıfta bulunulan olumlu gündemin anahtarının 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'e, yaklaşan Noel ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.
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