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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 20:32 Güncelleme: 07.02.2025 - 20:42
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeyle ilgili bilgi verildi. Açıklamada "Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki diyaloğun artırılmasının ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağını, Türkiye ile Fransa’nın savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliği potansiyelinin bulunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Avrupa Birliği’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları askıya almasının son derece isabetli olduğunu ve yeni dönemde bunların tamamen kaldırılmasının önemini belirtirken Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğine aralıksız devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin korunması ve kalıcı çözüm için çalışmalara başlanması gerektiğini ifade etti." ifadelerine yer verildi.

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