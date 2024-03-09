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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da mitingde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Sevgili Şanlıurfalılar, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz Şanlıurfa'yı iyi biliriz, Şanlıurfa da bizi iyi bilir. Alimleriyle, şairleriyle adeta kutup yıldızları yetiştiren Şanlıurfa'mız maşallah bugün yine bir başka güzel. Milli iradenin arkasından dolanmak isteyenlere geçit vermeyeceğinize inanıyorum.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz projede yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde 21 yılı aşan müktesebatımız bulunuyor. Bu kardeşiniz Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Yerel yönetimi de Cumhur İttifakı'na verirseniz Şanlıurfa'yı yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz.

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Milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı, tekrar ayağa kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanları görüyoruz.

"ALANDA 70 BİN KİŞİ VAR"

Dedim ki emniyetten rakamı alın, alanda ne kadar kişi var. Rakamı aldım. Alanda şu anda, verilen rakam 70 bin. Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır. Dimdik ayaktayız. Meydanlara ve medyada esip gürleyenlerin, milletimize verdikleri sözleri yapmayacakları belli. Çünkü geçmişte hep öyle oldu. 2019 seçimlerinde de yaşadık. Meydanlarda çok söz verdiler, hiçbirini yerine getirmediler. Siyasette aslolan sözünü yerine getirmektir.

Vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Her kesimden insanımızın sıkıntısını çözecek kararlılığa biz sahibiz. Gençler, 7 Nisan'a hazır mısınız? 7 Nisan'da ne yapıyoruz. Fenerbahçe-Galatasaray maçını Şanlıurfa'ya aldık. Şanlıurfa'ya bu yakışırdı, şanına yakışır.

Şimdiden 31 Mart'a hazır mıyız? Gümbür gümbür çalışıyor muyuz? Ben size inanıyorum, siz de bana inanıyorsunuz. 31 Mart akşamı Şanlıurfa'yı Ankara'dan ayrıca takip edeceğim.

"KİMSE GÖLGEMİZDE DOLAŞIP BİZE SEÇİM KAYBETTİREMEZ"

Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz. Rabbim hepsini ıslah etsin.