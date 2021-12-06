Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar ziyareti öncesi açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı münasebetiyle Katar’a resmi ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

2014 yılında stratejik toplantının ilkini gerçekleştirmek için adım attık, 2015 yılında da ilkini gerçekleştirdik.

Katar ile bugüne kadar siyasi, askeri, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. Katar ile yeni anlaşmalar da imzalayacağız.

Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alma fırsatımız olacak. Türkiye ve Katar son yıllarda karşılaştıkları bölgesel zorlukları güçlü bir şekilde karşılayan iki ülkedir.

Bildiğiniz gibi Türk-Katar savunma noktasında askerlerimizin oradaki üssü söz konusu, ve bu üssümüzle oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz, orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimiz ile orada bir arada olacağız.

Körfez'deki diğer ülkelerle de ilişkilerimizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye olarak hiçbir ayrım yapmadan Körfez'deki kardeşlerimizle ilişkilerimizi ilerleteceğiz.

Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz.

"KÖRFEZ ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİ İLERLETECEĞİZ"

Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliği, dayanışmaları çok daha güçlendirerek ilerletmek yanayız. Muhalefetin tüm rahatsızlıklarına rağmen bu ilişkileri ilerleteceğiz. Şu anda da Körfez ülkeleri arasında da bir dayanışma yeniden tesis edildi.

Taliban yönetimine ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taliban yönetiminin üst düzey temsilcilerinin Türkiye ziyareti oldu, bu ziyarette kendileri özellikle kadınların sosyal hayattaki yeriyle alakalı bazı sözler var. Temenni ederiz ki bu sözler tutulur ve bu sözleri tutmak suretiyle Taliban yönetimi Afganistan'ın dünya ile bütünleşmesini sağlar. Özellikle kadınların çocukların eğitimi temel hassasiyet noktamızdır." dedi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücrete ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bakan ve heyetini görüşmeleriyle bir sonuca varacaklar. Tarafların teklifleri nedir dönünce bir görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında en ideal olanını inşallah nihai kararı vereceğiz. İş vereninde alınan kararla mutlu olması lazım. Tüm bunları düşünerek bir karar vereceğiz" dedi.

"STOKÇULUK YAPANLAR BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK"

Fahiş fiyatlar ile ilgili soruyu cevaplayan Erdoğan, "Benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk, bizim dinimizde de haramdır. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, birçok kapalı otoparklarda otomobil stokçuluğu yapıyorlar. Hele hele gıdadaki stokçuluk kabul edilebilir bir şey değil. Stokçuluk yapanlar bedelini ağır ödeyecek, ceza artacak." dedi.

GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ'NE SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Larnaka Büyük Camisi’ne yapılan saldırıya ilişkin, "Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak." ifadelerini kullandı.



