Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı virüsü ile mücadele ediyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansa katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika'dan Asya'ya, halen ilk doz aşıya ulaşamayan yüz milyonlarca insan var. Kendi aşımız Turkovac'ı tüm insanlığın hizmetine sokacağız" dedi.

Dünyada yükselen İslam karşıtlığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada virüsün yanı sıra ondan daha ölümcül olan İslam düşmanlığı virüsü hızlı bir şekilde yayılıyor. Bununla mücadele ediyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şöyle:

"(İslam düşmanlığı) Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren, sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüşmüştür. Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz."

"Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır."

"(New York'taki Yeni Türkevi Binası) Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi olarak faaliyet gösterecektir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YENİ TÜRKEVİ BİNASI'NI İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bugün resmi açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programına başladı.

Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını bugün gerçekleştirecek.