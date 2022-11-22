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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik çizgisini olması gereken yere çekmemize kimse mani olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin Karkamış'a roketle saldırısı hakkında, "Türkiye'yi harf oyunlarıyla, terör örgütünün ismini değiştirerek, yanlarında askerlerine görüntü verdirerek oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu geldi" dedi

Giriş: 22.11.2022 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik çizgisini olması gereken yere çekmemize kimse mani olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karkamış mesajı
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HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımıza, vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde güvenlik çizgisini olması gereken yere çekmemize kimse mani de olamaz karşı da çıkamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'de Yusufeli Barajı'nın su tutma töreninde konuştu.

Karkamış'taki terör saldırısına değinen Erdoğan, "4 yaşında şehidimiz, 22 yaşında öğretmenimiz, bu kardeşlerimizin dökülen tek damla kanı dahi boşa gitmeyecek" dedi.

Erdoğan, "Teröristlerin kimliğini, yerini, sicilini biliyoruz. Teröristleri kimlerin himaye ettiğini, silahlandırdığını, cesaretlendirdiğini de çok iyi biliyoruz. Türkiye'yi harf oyunlarıyla, terör örgütünün ismini değiştirerek, yanlarında askerlerine görüntü verdirerek oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu geldi. Sınırlarımıza, vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde güvenlik çizgisini olması gereken yere çekmemize kimse mani de olamaz karşı da çıkamaz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHAmızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede hepsinin kökünü kazıyacağız" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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