Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bosphorus Otel'de 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"14 ağustos 2001 yılında kurduğumuz AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinin hemen ardından ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlendi. Milletimiz yaşadığı krizler ve siyasi istikrarsızlıktan sonra AK Parti'yi bir umut olarak gördü. O günden beri milletimize mahcup olacak hiçbir iş yapmadık. 20 yıllık iktidarımızla çok partili siyasette ulaşılması imkansız iş yaptık.

Bu sürede birçok antidemokratik müdahale ile karşılaştık. Milletin bize emanetine hiçbir zaman halel getirmedik. Mücadelemizi daima hukuk ve demokrasi içinde yürüttük. Gece yarısı bildirisi yayınlandığı, Cumhurbaşkanı seçilmesinin engellendiği, partimizin kapatılmak istendiği dönemlerde bile bu duruşumuzdan taviz vermedik.

TÜRKİYE YÜZYILI

Partimizi ve demokrasimiz hedef alan saldırılar karşısında çözümü milletin hakemliğinde aradık. Türkiye'de siyasetin parametrelerini kökten değiştirmiş bir teşebbüsüz.

Bir ayağımızı kadim değerlere sabitlerken diğeriyle daha iyinin, daha yenin, daha faydalının peşinde koşuyoruz. Köklerimiz derinlere indikçe dallarımız da büyüyor. Bugün muhafazakar devrimci derken bir paradoksu değil, Yahya Kemal gibi kökü mazide olan atiyi ifade ediyoruz. Geçmişi reddetmeden, kazanımlarımızın üzerine geleceği inşa etmekten bahsediyoruz.

Türkiye Yüzyılı'nın çıkış noktasını da bu yaklaşım oluşturuyor. Vizyonumuzu paylaşırken emrivaki yapmadık. Bu vizyonu 85 milyon olarak hep beraber şekillendirelim istedik. Türkiye'ye dair ideali, teklifi olan kim varsa herkesin katkısını almayı arzu ediyoruz. 81 ilimizde düzenleyeceğimiz kapsamlı toplantılarla vatandaşlarımızın tekliflerini dinleyecek, Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizle yazacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu sürece destek vermeye davet ediyorum.

KÜRESEL OLAYLARIN YEREL ETKİLERİ

Günü kurtarmak bugünü savuşturmak için siyaset yapılmaz. Siyaset usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir. Yaptığınız hamlelerin nereye varacağını kestiremiyorsanız bedel ödemekten kaçamazsınız. Küresel ölçekte meydana gelen her hadisenin bölgesel düzeyde de etkileri olduğunu biliyoruz.

11 Eylül saldırısında 2008 finansal krizine, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki halk hareketlerinden Covid-19'a kadar buna defalarca şahitlik ettik. 11 Eylül olayı dünyanın gündeminde terör tehdidini üst sıralara çıkarırken, 2008 finans krizi kapitalizmin yapısal sorunlarını gözler önüne serdi. Halk hareketlerinde batının demokrasi karnesini görmüş olduk. Koronavirüs salgınında gelişmiş denilen ülkelerin sağlık altyapısının ne kadar zayıf olduğu ortaya çıktı. Rusya-Ukrayna krizinde vazifesi güvenlik olan kurumların başarısızlıklarını gözler önüne serdi.

COVİD-19 SÜRECİ

Türkiye zamanında attığı adımlarla bu süreci en başarılı yöneten ülkelerden birisidir. Bilhassa üretim, altyapı, sağlık ve savunma alanlarında siyasi öngörümüzün meyvelerini topluyoruz. Muhalefetin eleştirilerine rağmen hayata geçirdiğimiz şehir hastaneleri yüzakımız oldu. Altyapıyla ilgili yaptığımız yatırımlar yüzakımız oldu. Ana muhalefet PPP nedir hala bunu anlayamamış. Sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunduk. Kendi savunma ihtiyaçlarımızı karşılamamızın ötesine geçerek dünyada söz sahibi olduk. 45 günde 1006 yataklı iki şehir hastanesini inşa ederek ülkemizde ve dünyada örnek adımı attık. Üretim kapasitemizle hiçbir üründe problem yaşamadık. Tomografiden MR'a kadar bütün donanımıyla sağlıkta ileri teknolojiyi tesis ettik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle hızla uyguladık. Parlamenter sistem olsa mümkün değildi. Bu tabii ki ileri görüşün neticesidir.

Ekonomideki model değişikliğinin olumlu sonuçlarını yatırım, üretim, istihdam ve cari fazla yolundan büyümeyi de gerçekleştirdik. Diplomasideki dengeli, tarafsız politikalarla kriz çözümlerinde anahtar rol üstleniyoruz. Rusya, Ukrayna ve BM ile dengeli süreç işlettik.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla gelecek tasavvurumuzu bir adım daha öteye taşıyacağız.

"DEVRİM GÖRÜNÜMLÜ ZEHİRLEME FAALİYETLERİ.."

İletişim ve ulaşım imkanlarının yaygınlaştığı günlerde siyasetçinin yükü ağırlaşmıştır. 20 yıldır milletimize aşkla hizmet eden kadro olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Dünyanın nereye evrildiğini görüyor, planlarımızı buna göre yapıyoruz. Kendi önceliklerimiz çerçevesinde projelerimizi yürütüyoruz. Başkalarını problemlerini çözmekten acizken biz asırlık projeleri hayata geçirmek için adımlar atıyoruz.

Biz sinsi ve yıkıcı kampanyaların önünü hedeflerle, projelerle keseceğine inanıyoruz. Son dönemde dünyada denenen hepsi de insanların felaketiyle sonuçlanan devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Nasıl 2023 hedeflerini hayata geçirdiyse 2053 vizyonunu da kendimiz uygulayacağız. Bize geçerliliği kalmamış, o tür modellerin dayatılmasını iyi niyetli görmüyoruz.