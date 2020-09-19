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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. Kısmı olan Gebze - İzmit kesimini açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Aziz vatandaşlarım, Kocaeli'nin saygıdeğer güzel insanları. Ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarım. Açılışını yaptığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze İzmit kesiminin şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

- Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul’un batısındaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya’ya kadar uzanan büyük bir projedir. Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016’dan buyana peyderpey açıyoruz. Bu bölüm dahi tek başına iftihar verici bir eserdir. Yol medeniyettir. Yolları olmayan ülkeyseniz medeniyetten bahsedemezsiniz.

- Bu yol, İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. TEM otoyolu ve D100 üzerindeki yoğunluğun da azalmasına yardımcı olacak. Bayram tatili gibi dönemlerde araç trafikleri tarihi karışacaktır. Bu güzergahın yıllık katkısı vakitten 270 milyon lira akaryakıttan 317 milyon lira emisyon salınımın azaltmasında 8 milyon olmak üzere 595 milyon lirayı bulacaktır.

Ekonomi gündemine değinen Erdoğan, bu yıl 15 milyon yabancı turist ile sezonun kapatılacağını belirtti ve konuşmasında Türkiye'nin kredi notunu düşüren Moody's kredi derecelendirme kuruluşuna yüklendi.

- Türkiye'yi geniş bir alanda siyasi, askeri ve ekonomik olarak verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması çok önemlidir. Bu anlamdaki ülkemizin her adımını engelleme niyetinde olanların işte bu yürüyüşü rayından çıkarma niyeti, asırlık uyanışımızı önleme gayreti vardır.

- Son 10 yıldır hedef alındığımız kesintisiz saldırılar esasen ekonomimizi hedef almıştır. Koronavirüs işte böyle bir dönemde dünyanın başına gelmiştir. Ve Türkiye hamdolsun bundan da en az etkilenen ülkeler arasında yer almıştır.

- İmalat sanayi üretiminde yıllık 5.1 artış memnun edici. Sağladığımız finansal destek paketleriyle konut ve otomobil satışlarında önemli hareketlilik yaşandı. İhracatımız 41 milyar dolar seviyesine ulaşarak geçen yılın dahi üzerine çıktı. Turizmde yıllık 15 milyonun üzerinde turistle kapayacağımızın haberini veriyor. Reel sektörde yaşanan talep artışı ile istihdam cephesinde olumlu gelişmelerin yaşandığını görüyoruz.

- Sağladığımız uygun finansman etkisiyle, konut ve otomobilde rekorlar ardı ardına geliyor. Önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacak. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız.

- Türkiye'yi Afrika'nın Güney Amerika'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarımızla vereceğiz.

Sürecek...