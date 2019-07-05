Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti kurulacak iddiaları üzerine, "Bu noktada bunları çok dert etmiyoruz. Beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır. Biz de yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, yeni parti kurulacağı iddiaları üzerine, "Benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekillerimin arasında böyle bir şey söz konusu değil. Partimle ilişkisi olmayanların böyle bir çalışması varsa o da ayrı konu. Biz de bu haberleri sizlerden duyuyoruz. Buna benzer olayları geçmişte çok yaşadık. Grup kuracak şekilde milletvekili sayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu, şimdi tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile. Başkaları ayrıldı onlar da tarih oldu. Onun için her siyasi partinin bunlar maalesef yaşam süreci içinde olan hadiselerdir. Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu. Bu noktada bunları çok dert etmiyoruz. Beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır. Biz de yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"İDLİB'DE TÜM GAYRETİMİZİ GÖSTERİYORUZ"

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos sonu eylül başı gibi bir toplantı söz konusu. Bu zirveyi gerçekleştirip başta İdlip olmak üzere bu etapta neler yapabiliriz bunları görüşme imkanımız olacak. İdlib'le ilgili olarak Rusya ve Türkiye olarak tüm gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.