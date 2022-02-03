Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi açıklamalar

Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in Onuncu Toplantısı kapsamında Ukrayna'ya resmi ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Sayın Zelenskiy ile ikili görüşmemizin ardından konsey toplantımıza eşlik edeceğiz. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz.

Ukrayna'nın karşı kaldığı meydan okumaları takip ediyoruz. Komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her fırsatta dile getiriyoruz.

Bölgedeki gerilimi yakından takip ediyoruz. Bölgemizde barışın tesisi için üstümüze düşen her şeyi yapmaya hazırız. Kiev'deki temaslarımızın Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendireceğini düşünüyorum."

Türkiye'nin Ukrayna ziyaretinde çantasında neler var? Putin'in ziyaretinin detayları netleşti mi?

Bugün Sayın Zelenskiy ile görüşmemizi yapacağız ardından Sayın Putin Çin ziyaretinin ardından Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği bilgisini verdi. Bu görüşmelerin ardından neyi nereye oturtacağımıza karar vereceğiz.

KABİL HAVALİMANI'NIN GÜVENLİĞİ

Taliban bu konuda nasıl bir tavır takınacağına henüz karar vermedi. Biz bu işin olumlu şekilde gelişmesi halinde Katar'la buradaki desteğimiz sürdüreceğiz. Temennim o'dur ki bu süreç olumlu bir şekilde sonuçlanacak.

İSRAİL-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Mart ayının ortalarında Türkiye'ye ziyareti gerçekleştirecek. Sayın Herzog'un Türkiye'ye gelmesinden önce belki de bizim de özel temsilcilerimiz İsrail'e gidebilir.

AVRUPA KONSEYİ'NİN KAVALA KARARI

Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız. Şu anda bizim mahkemelerimizin verdiği kararlar var, bu konuda 'AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş' bakmıyoruz. Bizim mahkemelerimize saygımız sonsuz.

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