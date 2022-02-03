Dünyanın gözü bu toplantıda!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in onuncu toplantısı dolasıyla Ukrayna'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Zelenskiy'nin davetine icabetle, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in onuncu toplantısı dolayısıyla Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunacak.

İlgili bakanların katılımlarıyla Kiev'de icra edilecek konsey toplantısı kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Konsey toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak.

12 YENİ ANLAŞMA

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkesi ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dahil 12 yeni anlaşma imzalanmasının planlandığını söyledi.

Şmıgal, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye ile STA'nın yanı sıra yüksek teknoloji, havacılık ve uzay endüstrileri, gençlik politikaları ve kolluk kuvvetleri alanlarında iş birliği taslak anlaşmalarının onay için kabineye sunulduğunu bildirdi.

Denis Şmıgal, Ukrayna ile Türkiye arasında toplam 12 ülkeler arası anlaşmanın imzalanmasının planlandığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev ziyareti sırasında STA imzalamaya hazırlandıklarını söylemişti.

DIŞİŞLERİ'NDEN 30'UNCU YIL MESAJI

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna ile diplomatik ilişkilerin başlamasının 30'uncu yıldönümü hakkında da bir mesaj yayınlandı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Stratejik ortağımız Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30’uncu yıldönümünü kutluyoruz.

Ukrayna ile ilişkilerimiz, karşılıklı anlayış, güven ve ortak menfaatlerimiz temelinde son yıllarda kaydadeğer bir ilerleme kaydetmiştir. Bu durum, bölgemizin barış, istikrar ve refahına da katkıda bulunmaktadır.

Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemekte, bu çerçevede Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımamakta, Donbas’ta ise uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl bir çözümü savunmaktadır.

Ukrayna ile ülkemiz arasında dostluk ve işbirliği köprüsü kuran Kırım Tatar soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için ortaya konulan ortak çabalar Türkiye-Ukrayna ilişkilerini daha da güçlendirmektedir.

Bugün Kiev’de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla düzenlenmekte olan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 10. Toplantısı sırasında ve önümüzdeki dönemde muhtelif vesilelerle atılacak karşılıklı adımlar, ikili işbirliğimizin kapsamının genişletilmesine ve derinleşmesine katkıda bulunacaktır.

Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıldönümünde, halklarımızın refah ve esenliği için işbirliğimizi her alanda daha da geliştirme irademizi teyit ediyoruz."

ÇELİK: TÜRKİYE SON DERECE İSTİSNAİ BİR ROLE SAHİP

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'ya yapacağı ziyaret hakkında dün açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu seyahatin Ukrayna-Rusya gerilimi anlamında önemli bir tarafı ile başka boyutlarının da olduğunu söyledi.

Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30'uncu yılı dolayısıyla düzenlenecek ziyarette, iki ülke arasında 10'uncu Yüksek Düzeyde Stratejik Konsey Toplantısı'nın gerçekleştirileceğini belirten Çelik, bu toplantının, siyasi konulardan ticarete, ithalat ve ihracata kadar çok geniş bir yelpazesinin bulunduğunu aktardı. Dünya siyasetinin en sıcak meselesinin Rusya-Ukrayna gerilimi olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

"Burada her iki tarafı da destekleyen devletler var ama iki devletin bakış açılarını yakınlaştırmaya çalışan, Karadeniz'de, bölgemizde tekrar bir savaşın olmaması için sağduyulu diplomasiyi çalıştıran yaklaşımların maalesef biraz geride kaldığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem Karadeniz hem bölge vizyonu açısından bu yapacağı ziyaret fevkalade önemli olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Ukrayna hem Rusya tarafıyla meseleleri açık şekilde konuşabilen, her iki tarafın da aldığı inisiyatifi ve çabayı memnuniyetle karşıladığı bir lider olarak bu inisiyatifi gerçekleştiriyor. Ukrayna tarafıyla konuşanlar Rusya ile sağlıklı bir diyaloga sahip değiller, Rusya tarafıyla konuşanlar Ukrayna tarafıyla sağlıklı bir diyaloga sahip değiller. Daha doğrusu zaten mesele bir Rusya-Ukrayna meselesi olmaktan öteye taşındı. Rusya-Avrupa Birliği, Rusya-ABD, Rusya-NATO arasındaki bir gerilime dönüşmüş durumda. Burada hem Rusya ile yakın ilişkileri olması bakımından hem Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Sayın Putin ile yıllara dayalı bir diyalogunun olması hem de Türkiye'nin güçlü bir NATO ülkesi olması bağlamında Türkiye son derece istisnai bir role sahip, müstesna bir girişim gerçekleştirebilecek durumda."

Bölgede herhangi bir sorunun çıkmaması için bu inisiyatifin alınmasının önemine işaret eden Çelik, seyahatle bunun gerçekleşeceğini anlattı.