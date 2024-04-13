Beşiktaş - Samsunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fernando Santos'un 11'i
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 47 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı 30 karşılaşmada 37 puan toplayan Samsun ekibi, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor. Peki Beşiktaş - Samsunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
- 1
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Yılport Samsunspor'u konuk edecek.
- 2
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
- 3
Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 47 puanla 4. sırada yer alıyor.
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- 4
Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Samsunspor'u mağlup ederek taraftarının önünde galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.
- 5
Ligde çıktığı 30 karşılaşmada 37 puan toplayan Samsun ekibi, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.
- 6
Karadeniz ekibinde sakat olan Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
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BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Yılport Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.
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Sakatlıkları süren Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku ve Ante Rebic, müsabakada görev yapamayacak.
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DÖRT FUTBOLCU SINIRDA
Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
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- 10
Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.
- 11
İşte Fernando Santos'un muhtemel 11'i:
- 12
Mert Günok
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- 13
Svensson
- 14
Necip Uysal
- 15
Omar Colley
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- 16
Zaynutdinov
- 17
Al-Musrati
- 18
Gedson Fernandes
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- 19
Ghezzal
- 20
Muçi
- 21
Rashica
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- 22
Semih Kılıçsoy