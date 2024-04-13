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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! Rıdvan Özyer kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme - Son dakika haberleri

        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!

        İstanbul Şişli'de bir kıraathanenin önünde duran 30 yaşındaki Rıdvan Özyer'e, seyir halindeki cipten silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı kameralara yansırken, ağır şekilde yaralanan Özyer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özyer'in, çeşitli suçlardan yaklaşık 30 adet kaydı olduğu, saldırganlara, asıl hedefin yerini söylemediği için öldürüldüğü iddia edilmişti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı

        Giriş: 13.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 13.04.2024 - 13:12
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        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
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        İstanbul'da olay, 1 Nisan günü saat 21.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen Rıdvan Özyer (30), burada vakit geçirmeye başladı.

        KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU, KURTARILAMADI

        Bir süre sonra kapıya çıkan Özyer, kaldırımda durduğu esnada seyir halinde olan bir cipten ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan genç, vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Rıdvan Özyer hayatını kaybetti.

        HEDEF OLAN KİŞİYİ SÖYLEMEDİ İDDİASI

        Öte yandan saldırganların hedefinde bir başkasının olduğu, Rıdvan Özyer’i telefonla arayarak hedef kişinin nerede olduğunu sordukları ancak Özyer’in bilemediği için söylemediği, bu sebeple de kurşunların hedefi olduğu iddia edildi. Rıdvan Özyer’in emniyette çeşitli suçlardan yaklaşık 30 kaydı olduğu ortaya çıktı.

        4 KİŞİ YAKALANDI

        Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden Furkan A. (19) ve Maruf A.'yı (19) Bağcılar’da gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet AK-47 tüfek, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm otomatik tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi bulunmuş, ayrıca ikamet içerisinde yapılan aramada 2 adet çelik yelek, 3 adet AK-47 şarjörü, 90 adet 7.62 mm fişek, 150 adet 9 mm fişek, 2 adet motosiklet kaskı, 2 adet kar maskesi ve 2 çift eldiven ele geçirildi.

        OLAY ANI KAMERADA

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmaların devamında olaya karıştığı tespit edilen diğer şüpheliler Mahmut T. (29) ve Furkan D.'de de (21) gözaltına alındı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarla, saldırı anı güvenlik kamera görüntüleri de elde edildi.

        "ALACAK-VERECEK" MESELESİ DEDİLER

        Emniyetteki ifadelerinde aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden husumetlerinin olduğunu söyleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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