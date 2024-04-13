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İstanbul'da olay, 1 Nisan günü saat 21.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen Rıdvan Özyer (30), burada vakit geçirmeye başladı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU, KURTARILAMADI Bir süre sonra kapıya çıkan Özyer, kaldırımda durduğu esnada seyir halinde olan bir cipten ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan genç, vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Rıdvan Özyer hayatını kaybetti.

HEDEF OLAN KİŞİYİ SÖYLEMEDİ İDDİASI Öte yandan saldırganların hedefinde bir başkasının olduğu, Rıdvan Özyer’i telefonla arayarak hedef kişinin nerede olduğunu sordukları ancak Özyer’in bilemediği için söylemediği, bu sebeple de kurşunların hedefi olduğu iddia edildi. Rıdvan Özyer’in emniyette çeşitli suçlardan yaklaşık 30 kaydı olduğu ortaya çıktı.

4 KİŞİ YAKALANDI Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden Furkan A. (19) ve Maruf A.'yı (19) Bağcılar’da gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet AK-47 tüfek, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm otomatik tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi bulunmuş, ayrıca ikamet içerisinde yapılan aramada 2 adet çelik yelek, 3 adet AK-47 şarjörü, 90 adet 7.62 mm fişek, 150 adet 9 mm fişek, 2 adet motosiklet kaskı, 2 adet kar maskesi ve 2 çift eldiven ele geçirildi.

OLAY ANI KAMERADA Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmaların devamında olaya karıştığı tespit edilen diğer şüpheliler Mahmut T. (29) ve Furkan D.'de de (21) gözaltına alındı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarla, saldırı anı güvenlik kamera görüntüleri de elde edildi. "ALACAK-VERECEK" MESELESİ DEDİLER Emniyetteki ifadelerinde aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden husumetlerinin olduğunu söyleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.