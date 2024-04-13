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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'in ilk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'in ilk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı

        Ankaragücü - Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 12:21 Güncelleme: 13.04.2024 - 12:28
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        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin görev alacağını açıklamasının ardından resmi olarak ilk atama yapıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankaragücü - Gaziantep FK maçında İspanyol hakem Mario Melero Lopez görev yapacak.

        44 yaşındaki hakem, İspanya LaLiga'nın hakem kadrosu içinde yer alıyor.

        Bu maçla birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez yabancı bir VAR hakemi görev almış olacak.

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