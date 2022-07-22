Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. Eyüpsultan Camimizin çevresindeki binalar, işyerleri ve sokaklar İstanbul'a yakışır bir şekilde düzenlendi. 2 abidevi cami kazandırıldı. Eroksporumuz için bir tesis inşa edildi. Yeşilpınar'da futbol kompleksi, Eyüpspor Kemerburgaz kamp alanıyla birlikte spor tesisleri tamamlandı. Sıfır atık tesisiyle atıkların değerlendirilmesi sağlandı. Gıda sıkıntısı yaşanmaması için aşevi kuruldu. 43 adet park ve peyzaj düzenlemesi hayata geçirildi. Tüm bu eserleri bugün hizmete açıyoruz.

Okul ve karakol binalarının açılışlarını da yapıyoruz. Eyüpsultan'a yapılan yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul'dan Antalya'ya, Erzurum'dan Gaziantep'e kadar Deniz Köken kardeşimizin tüm birikimini Eyüpsultan'da kullandığını görmekten memnuniyet duyuyorum. İlçemize ne söz verdiysek hepsini yaptık, yapmayı sürdürüyoruz.

2 mahallemizin imar planları ve tapu sorunlarını çözme sözünü verdik, çözüldü. Bu ilçeyi daha ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız.

"BU İŞİ HOBİ OLARAK GÖRENLERİN..."

Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Emek vermek, vakit vermek, kendini şehrine ve insanlarına adamak gerekir. Bizim nazarımızda belediye başkanlığı bu anlayışla yapılır. Bu işi hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz. İstanbul kendine hizmet edenleri baş tacı yapmayı bildiği gibi ihmal edenleri tarihe gömmeyi çok iyi bilir.

Dünyamız salgınla başlayıp savaşla süren, enerji ve gıda kriziyle tırmanan bir dönemden geçiyor. Türkiye sıkıntılı bu dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını en iyi şekilde korudu. Yeni küresel yönetim ve ekonomi sisteminin lider ülke hedefine adım adım ilerlemeyi sürdürüyoruz. Ödediğimiz bedeller de var.

TAHIL KORİDORU

Ukrayna-Rusya savaşı küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle enflasyonda dalgalanmaya yol açarken, stratejik konumumuz güçlendi. Küresel üretim ve tedarik sisteminde yaşanan sıkıntılar ekonomi programının doğruluğunu teyit etti.

Biraz sonra Dolmabahçe'de BM Genel Sekreteri'nin de katılımıyla Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak. Bu imzalarla dünyaya müjdeyi vereceğiz.

"BİRAZ DAHA SABIR"

Dengesiz fiyatlar durulmaya başladı. Hükümet olarak ülke ekonomisine zarar verme pahasına günlük kazanç peşinde koşanları yakından takip ediyoruz. Bu gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşturmakta kararlıyız. Türkiye'yi son 20 yılda nasıl her badireden çıkarmışsak inşallah bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz. Milletimden biraz daha sabır ve mücadelemize destek bekliyorum.

İSTANBUL'A YAPILAN CAMİLER

Eyüpsultan'da maddi ve manevi tüm değerleriyle İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir. Bu ilçemizin gönlümüzdeki yeri bambaşkadır. Eyüpsultan Cami Osmanlı Hükümdarlarının kılıç kuşanma merasimlerine ev sahipliği yapmıştır. İstanbul'a gelen herkes burayı ziyaret ettikten sonra işine gücüne bakmıştır. Fatih'in ve Akşemsettin Hazretlerinin armağanı olan Eyüpsultan'a hangi hizmetleri getirsek şükranlarımızı ifade edemeyiz. Ayasofya'yı da cami olarak ibadete açarak Fatih'in emanetine sahip çıktık. Çamlıca Tepesi'ne inşa ettiğimiz camimiz de tüm ibadet haneleri selamlayan 21. yüzyıl şahikası olarak yerini almıştı. Bunlara bakıp taş yığını olarak görenlerin şuuru zehirlenmiş demektir. Şimdi Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ni inşa ediyoruz.

2023 SEÇİMLERİ

Hazımsızlar yeni oyunlar, tuzaklar peşinde koşuyor. Şimdi 6'lı masa kurmuşlar. 2023'te kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle 2023 imtihanından da alnımızın akıyla çıkarak, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselterek bu menzile ulaşacağız. Eyüpsultan'ın yanımızda olması bizi daha güçlü kılacaktır.

Fotoğraf: Twitter / AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan