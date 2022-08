"Bize yan bakana düz bakamayız"

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından ana başlıklar şöyle:

"BUNDAN SONRA DA ORALARDA TERÖRİST BIRAKMAYACAĞIZ"

Bugün 3 bin 700 evladımızı görev yerlerine göndermenin heyecanını yaşıyoruz. Şu gördüğünüz akademinin her yönden fiziki mekân olarak inanıyorum ki, herhalde dünyada çok çok nadide ülkede belki benzeri var. Burası bambaşka, bu fiziki mekâna sahip olan böyle bir akademi yok ve buradan da işte eserleri görüyorsunuz, bu şekilde dipdiri, imanıyla, itikadıyla bir nesil yetişecek. Komutanlar ordusu yetişecek. Onlar da ne Gabar'da, ne Cudi'de, ne Tendürek, ne Besler Deresi'nde bugüne kadar nasıl terörist bırakmadıysalar, bundan sonra da bırakmayacaklar.

"GENİŞ COĞRAFYADA YAŞANANLAR BİZİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR"

Yangın mı var jandarmamız orada, sel felaketi mi var oradalar. İşte onlar bizim polisimiz di, jandarmamızdı ve hepsi her türlü fedakârlığı ortaya koydular, feda-i can ettiler ve gözü yaşlı anneleri, babaları kurtardılar. Her gün şahit olduğumuz hadiseler bize şu gerçeği hatırlatmaktadır, Türkiye üç kıtanın kesişme noktasında yer alan stratejik konumu fevkalade yüksek coğrafi bir konuma sahiptir. Geniş bir bölgede yaşanan her olay bizi doğrudan etkilemektedir. Afganistan'da 40 yıldır devam eden iç karışıklıkların, Libya'daki kardeş kavgasını, Yemen'de çözüme kavuşturulamayan çatışmalar, Suriye'de 11 yıldır devam eden zulüm ve saldırıların, Balkanlar'da yeniden alevlenmeye başlayan gerilimlerin, Afrika'da her yıl yüzbinlerce cana mal olan açlığın, Kafkasya'da fitne girişimleri, menfi yansımaları en fazla hisseden ülke hiç şüphesiz ülkemiz, vatanımız Türkiye'dir.

"BİRİLERİ 'TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE NE İŞİ VAR' DİYORSA..."

Batılılar gibi 'bana ne başkalarının acısı, gözyaşından' diyemeyiz. Biz tarihiyle, kültürüyle, değerleriyle nam salmış büyük bir devletiz. Vicdanı, merhametiyle temayüz etmiş büyük bir milletin evlatlarıyız. Zorluklara aldırmadan gereği neyse onu yapmak, mazlum ve mağdura kucak açmak vicdani görevimizdir. Dili, kültürü, kökeni, meşrebi ne olursa olsun bu bölgenin tüm halkları birbirlerinin kardeşleri, akrabalarıdır. Birinin yaşadığı acıya diğerinin kayıtsız kalması, bu kadim kardeşlik ve akrabalık hukukuna aykırıdır. Filistin, Suriye, Irak'ta diğer dost ve kardeş halklarla ilişkimizi eleştirenler, Türkiye'nin tarihi ve beşeri derinliğinden de bihaber olan gafillerdir. Şayet birisi zerre kadar tarihi bilgisi olup da hala 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyorsa emin olun ülkemizin kötülüğünü istiyordur. 'Irak'la niye yakından ilgileniyoruz' diye soran kimse Türkiye'nin fenalığını düşünüyordur. Yunanistan'a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde hala savunma sanayine niye yatırım yapıyorsunuz diyen varsa stratejik bakış açığını kaybetmiş demektir.

"BİZE YAN BAKAN OLURA KUSURA BAKMASINLAR DÜZ BAKMAYIZ"

On bin kilometre öteden ülkeme ve ülkemde teröristlere TIR'larla eğer mühimmat getiriyorsa, eğer buraya bütün araç, gereç getiriyorsa ve onlarla sınır ötesi bize operasyon yapıyorlarsa, onlara da biz gereken cevabı sınır ötesinde yaptığımız anlaşmayla, sınır çizgisinin 30 kilometre ötesine kadar gereken cevabını veriyor, bundan rahatsız oluyorlarsa hiç kusura bakmasınlar, onlar rahatsız olacak biz de yolumuza devam edeceğiz. Elbette gün gelecek tarih bunları yargılayacak, hükmünü verecektir. Yabancı basına Türkiye'yi savunma sanayini şikayet edenlere sadece acıyoruz. İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncılar'ı da, savaş uçaklarını, helikopterimizi de yapmaya devam edeceğiz. Bugün de onları kendi hırsları, sığ hesaplarıyla baş başa bırakıp, işimize bakıyoruz. Kimse Yunanistan'da 101-15 Amerika üssü var diye eleştirmiyor. Ama en ufak ses çıktığı zaman Türkiye Yunanistan'ı tehdit ediyor, buyrun. Eğer bize yan bakan olduğu zaman yan bakana kusura bakmasınlar herhalde biz de düz bakmayız.

"NEREDE BİR TERÖRİST VARSA ETKİSİZ HALE GETİRİYORUZ"

Hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Her ülke, toplumla mümkün olan en ileri, iyi, samimi ilişkileri kurmak, geliştirmek istiyoruz. Amacımız yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde barış ve işbirliği kuşağı tesis etmektir. Bilinçli olarak bölgemize giydirilen kardeş kavgası ve deli gömleğini yırtıp atmakta kararlıyız. Kimi konularda anlaşmazlık yaşadığımız ülkelerle ilişkilerimizi kazan kazan, karşılıklı saygı temelinde yeniden rayına oturttuk. Türkiye'nin arabulucu rolünü Rusya-Ukrayna savaşında çok daha güçlü şekilde öne çıkardık. Türkiye'yi söz ve etki sahibi yaptık, stratejik konuma yükselttik. Çatışmaların, istikrarsızlığın eksik olmadığı bölgede Türkiye diplomatik, ekonomik, askeri başarılarıyla göz doldurmaktadır. Artık nerede bir terörist varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz.

"ÖLÜME TERK EDİLEN 41 BİN İNSANIN HAYATINI KURTARDIK"

Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık. Bölücü terör örgütüne tarihinin en ağır darbelerini indiriyoruz. Toptan imha yerine adeta bir kuyumcu titizliğinde, kılı kırk yaran hassasiyetle yürütüyoruz. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, istihbaratçımız, güvenlik korucumuz tam bir koordinasyon içinde terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız aileleriyle birlikte piknik yapmanın huzurunu yaşıyor. Teröristlerin saldırılarından dolayı yatırım alamayan bölgelerimiz turizmden sanayiye her alanda zirveleri zorluyor. Türkiye suç örgütleri, düzensiz göçle mücadelesinde başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyor. Sahil güvenliğimizin olağanüstü çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını biz kurtardık.

"ŞU KADİM ÜLKEYİ ASLA AKLINIZDAN ÇIKARMAMANIZI İSTİYORUM"

Jandarma teşkilatımızla sınır bölgelerimiz başta olmak üzere düzensiz göç, insan kaçakçılarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Uyuşturucu baronları, zehir tacirlerine de göz açtırmıyoruz. İnsanımızın huzuruna, vatanımızın birlik, bütünlüğüne kast eden tüm odaklara karşı gereken her tedbiri alıyoruz. İnşallah farklı cephelerde verdiğimiz zorlu mücadelemizi artık çok daha başarılı, etkin bir şekilde yürüteceğiz sizlerin de desteğiyle. Artık yeni bir hayata başlayacaksınız. Farklı rütbelerle teşkilatımızın sınıf ve birimlerinde ülke ve milletimize hizmet edeceksiniz. Bilgi, birikim, tecrübe ve yeteneklerin bu süreçte sizlerle daima yol göstereceğine inanıyorum. Sizlerden devletimize büyük aşkla hizmet ederken şu kadim ülkeyi asla aklınızdan çıkarmamanızı istiyorum. Devleti korumanın yegane yolu bağrından çıktığınız milleti korumaktır.

"VATANDAŞLARIMIZA MÜŞFİK DAVRANMANIZI BEKLİYORUM"

Türkiye kendini kanunların, hukukun ve demokratik prensiplerin üstünde görenlerden çok çekmiş bir ülkedir. Bizler aynı zamanda demokrasi dışı yöntemlerle milli iradenin, siyasetin dizayn edildiği acı günler yaşadık. Hamdolsun 2002'den itibaren hayata geçirdiğimiz reformlarla Türkiye'nin bir daha vesayet girdabına girmesine müsaade etmedik. 15 Temmuz'da milletimizle verdiğimiz omuz omuza mücadele sayesinde yepyeni bir sistemi inşa ettik. Sizlerden yeni dönemin ruhuna uygun şekilde, insanımızın mal, can, temel hak ve hürriyetlerine el uzatanlara karşı tavizsiz duruş sergilemenizi diliyorum. Vatandaşlarımıza karşı daima müşfik davranmanızı bekliyorum. En küçük zafiyet göstermeden sorumluluklarınızı yerine getireceğinize inanıyorum. Sizlere güveniyorum ve diyorum ki, hep birlikte tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.