Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigara ile mücadeleye ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gerçekleştireceği ABD ziyaretinden önce havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sigara yasağının genişleyip genişlemeyeceği ve taksilerde sigara içilmesi ile ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz" dedi.

"ŞİMDİ BUNUN ÜZERİNDEYİZ"

Erdoğan, şunları söyledi: "Ben şimdi bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret edip, ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arka da oturan da içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz. Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası vesaire ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak. Gençlik yıllarımda top oynadığım kulübün tavanı dumandan kızarırdı. Kim bunlar, sporcu. Biz de geçer arkada bilardo oynardık. Şimdi bakıyorsun Batı ülkelerinin bir kısmı dışarıda bile sigarayı yasakladı.

ELEKTRONİK SİGARA VE NARGİLE

Elektronik sigara hikayesi var. biliyorsunuz. Sanki elektronik sigaranın zararı yok. Hepsi hikaye, onda da nikotin var, onda da aynı numara var. Onda bir de gümrükte bazı sıkıntılar vardı. Orada da İçişleri Bakanlığı, Gümrük Muhafaza vesaire ile yurda girişini yasaklamak ve vergi koymak suretiyle işi çözeceğiz. Bir de nargile var. Onla da mücadelemizi sürdüreceğiz. Nargile, sigaradan daha zararlıdır."