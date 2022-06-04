Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamasından dikkat çeken başlıklar:

"Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz çalışma oturumlarında, Meclis faaliyetlerinden güvenlik ve dış politikaya, ekonomiden tarım ve enerjiye kadar pek çok başlığı takdimlerle, soru cevaplarla ele alacağız. Toplantımızın partimiz, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Biliyorsunuz en son istişare ve değerlendirme toplantımızı 2019 Ekim’inde yapmıştık. Salgın döneminde toplantılarımıza mecburen ara verdik. Hamdolsun ülke ve millet olarak bu sıkıntılı süreci en az kayıpla geride bıraktık. Bu vesileyle salgın döneminde COVID-19 teşhisiyle hayatını kaybeden yaklaşık 99 bin vatandaşımıza Allah’tan rahmet, hastalığı atlatan yaklaşık 15 milyon vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi şahsım ve milletim adına ifade ediyorum. Rabbim ülkemizi ve dünyayı bir daha böyle musibetlerle imtihan etmesin diyoruz.

Türkiye’nin bu zorlu süreçte sergilediği dirayetli duruş, ülkemize 20 yılda kazandırdığımız hizmet ve eserlerin önemini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin son 20 yıldaki kazanımları, her alanda hayatımızın ayrılmaz birer parçası haline geldiği için çoğunun altında kendi imzamızın olduğunu dahi unutmaya başladık. Ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatla hatırlamalı ve hatırlatmalıyız.

Partimizin kuruluşunun 21’inci, hükümete gelişimizin 20’nci yıldönümünü idrak ettiğimiz bir dönemde bu muhasebeyi hep birlikte yapmamızın önemli olduğuna inanıyorum. İktidara gelirken milletimize ülkemizi dört temel unsur üzerinden yükselteceğiz dedik; eğitim, sağlık, adalet, emniyet. 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin özetini paylaşacağım.

Öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz olarak verdik. Ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz.

Hastanelerde randevu gecikmeleriyle ilgili şikayetler gelmeye başladı, çözüm için süratle adımlar atmaya başladık.

Merdiven altı adaletçiliğe son verdik.

Düzensiz göçle mücadelede 16 bin kişi kapasiteli göç merkezleri kurduk.

OPERASYON SİNYALİ

Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu harekatlarla darmadağın ettik. Güvenlik hattının eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz.

EKONOMİK SABOTAJ

Milli gelirimizi 235 milyar dolardan aldık, 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Şayet Gezi olayları ile başlayan ve devam eden ihanetlerin ülkemize kur, faiz, enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı bugün 1.5 trilyon doları bulan milli gelirle farklı yerlerde olacaktık. Sahnede hangi oyun sergilenirse sergilensin gerisinde bir ekonomik sabotaj mutlaka vardır. Buna rağmen ülkemize diz çöktürülmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Karşımıza çıkarılan aktörlerin birer aparat olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz.

2023'te bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilme sürecini başlattık. Yerli otomobilimizi inşallah yakında yollarda göreceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA 10 SORU

Türk siyasetinin en ağır cilvesi bize denk geldi, adı Kılıçdaroğlu'dur. Biz de çoğunlukla yok saymayı tercih ediyoruz. Biz de mecburen bu zatı paçasından tutup aşağı çekmek zorunda kalıyoruz. CHP'nin başındaki zat, güya salı günü sorduğumuz sorulara yanıt vermiş, güya 10 soru sormuş. Riyakarlığı, kifayetsizliği buram buram tütmektedir.

İkinci sorum olan Türkiye'nin PKK/YPG'ye sınır ötesi harekatlarını destekleyip desteklemediklerine, uzaktan postal gibi ilgisi olmayanı söyleyerek kirli hezeyanı sergilemiştir. Üçüncü soruda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yanıtı karşımızdakileri sevindirecek bayağılıktadır. Doğu Akdeniz ve Ege'de Rumların ve onları üzerimize salanların yanında olduğunu göstermiştir. Küresel krizin ülkemize etkileri konusunda desteği, Türkiye'nin başındaki en büyük felaketin kendisi olduğunu gösterecek yanıtı vermiş. Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine onaylatmaktan vazgeçip geçmeyeceğine inkarla cevap vermiştir. Bu ülkenin asil bir evladı gibi hareket edip etmeyeceğine, sefil bir şahsiyet olduğunu göstererek yanıt vermiştir. Partisindeki hırsızı, terör sevicisini, tacizciyi tasfiye edip etmeyeceğine ortak olduğunu söyleyerek cevap vermiştir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yüreksizliğini, çapsızlığını göstermiştir.

Seçim tarihi belli, yeni tarih istiyor. Seçim tarihi belli olduğuna göre Haziran 2023'e hazırlan. Sıkıysa aday oluyor musun olmuyor musun bunu açıkla.

Soru diye tekrarladığı zırvalar onun çapsızlığını değil, ülkesi ve milletinin çıkarlarını savunamayacak bir devlet adamı olduğunu göstermiştir.

SADAT İLE GÖRÜŞME

Ben SADAT'ın kurucusuyla evlerinde bir görüşme yapmadım. Kılıçdaroğlu sen yalancısın. SADAT'ın kurucusuyla benimle çalıştığı dönemde Külliye'de görüşmem var ama evinde görüşmem olmamıştır.

Kimin cumhurbaşkanı adayı olacağına 6'lı masa karar verecekmiş. Karar versinler artık. Bu yıl açıklarlar artık.

ÇÜRÜK-SÜRTÜK TARTIŞMASI

Bizim neyi kast ettiğimiz açıktır. Biz milletimizin diliyle konuştuk. Derdimizi millete anlattık. Mukaddesata hürmetsizlik edenlere özellikle tavizsiz davrandık. Milletimiz Gezi olaylarına nasıl bakıyorsa biz de aynı penceren bakıyoruz. Nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz. Şehir eşkıyalarını, yağmacıları, ibadethaneleri bira kutularıyla kirleten mülevvesleri, darbe heveslilerini 9 yıldır bu millet nasıl tarif ediyorsa, biz de öyle tarif ediyoruz. Vandala vandal, çapulcuya çapulcu demekten geri durmayacağız. Bize ahlak, edep, tevazu dersi vermeye yeltenenlere sesleniyorum; siz gidin aynaya bakın. Kirli geçmişinizle hesaplaşın. Bizim kadınlara hareket eden belediye başkanlarını koruyan ahlak fukaralarından alacak ahlak dersimiz yok. Bizim şehit bacısına küfürler savuranlardan öğrenecek saygı dersimiz de yok. Bizim sapık ideolojilerin avukatlığını yapacaklardan alacak edep dersimiz de yoktur.

Partimize höykürenlerin ağızlarının payını vermek, hadlerini bildirmek sorumluluğumuzun gereğidir. Gücünü milletinden değil, gücünü hasımlardan, namlulardan, yılanlardan alanlara bırakmadık, bırakmayacağız.