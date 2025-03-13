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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de milletvekilleri ile iftar programında konuştu. "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yürüttüğümüz çalışmalarda Meclisteki siyasi partilerimizin katkılarıyla kısa sürede kayda değer mesafe aldık. 27 Şubat itibariyle Terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik daha aşılmış oldu. Hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlığa tevessül etmeden beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 19:56 Güncelleme: 13.03.2025 - 21:05
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de milletvekilleriyle düzenlenen iftar programı öncesinde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti. O anlar kameraya yansıdı.

        Daha önce partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetine randevu vereceğini açıklamıştı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti. Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu sohbetin ardından iftar programına geçildi.

        "TERÖR BELASINDAN KATİ OLARAK KURTULMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Milletvekilleri ile iftar programında açıklamalarda bulundu.

        Milletvekilleriyle bir araya gelen Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Çok fazla uzamadan, fitneye mahal vermeden beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan, on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

        Sizlerin şahsında Gazi Meclisimizin çatısı altında milli iradenin temsilcisi olarak fedakarca görev yapan milletin emanetini yere düşürmeyen eskisi ve yenisiyle tüm milletvekillerimizi saygıyla selamlıyorum. Burada görev yapmış, milleti layıkıyla temsil etmiş, ancak daha sonra ebediyete intikal etmiş milletvekillerini de rahmetle anıyorum. Neredeyse yarısına geldiğimiz Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının milletimizle birlikte tüm Müslümanlara, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

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        "İKTİDAR VE MUHALEFET OLARAK MİLLETİN HİZMETKÂRIYIZ"

        Sözlerimin hemen başında, 2003 yılı Mart ayı ile 2014 yılı Ağustos ayı arasında 11,5 yıl boyunca milletvekili olarak çatısı altında görev yaptığım Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bulunmaktan her zaman şeref ve bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.

        "MİLLETE HİZMET UZUN VE MEŞAKKATLİ BİR YOLDUR"

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza gönüllerimizi buluşturduğumuz bu güzel iftar programına vesile olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. İftarımızın aynı zamanda 85 milyonun birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, kader ortaklığının sembollerinden biri olduğuna inanıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi siyaset özü itibariyle ülkeye ve millete hizmet yarışıdır. Millete hizmet yolu uzun ve meşakkatli bir yoldur. İktidar muhalefet fark etmeksizin hepimiz emanetini taşıdığımız, iradesini temsil ettiğimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız. Bunu ne kadar iyi yapabilirsek milletimizin hayır duasına mazhar oluruz.

        "BU ÜLKEDE ARTIK KAN VE GÖZYAŞI AKMASIN İSTİYORUZ"

        Terörsüz Türkiye hedefi çalışmalarında kısa sürede kayda değer mesafeler aldık. Çok fazla uzamadan, gerilime, provokasyona mahal vermeden işi yokuşa sürmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim. İlk günden veri gayemiz açık. Bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın istiyoruz. Evlatlarımıza terörsüz bir ülke bırakmak istiyoruz. 40 yıllık terör belasının kökünün kazınmasını istemeyenlerin olduğunu da çok iyi biliyoruz. Terörden nemalanan kirli odaklarla da mücadele ediyoruz.

        "GELİN EL ELE VERİP DÜŞMANLARI HÜSRANA UĞRATALIM"

        Tüm vekillerimizin aynı hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Gelin el ele verelim. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım. Kadostro mühendisliği peşinde koşanları tarihin çöp sepetine birlikte atalım. Destekleriniz için sizlere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #sürreya önder erdoğan
        #haberler
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