Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları, Çin'den gelecek koronavirüs aşıları, yılbaşı önlemleri ve İsrail ile ilişkiler hakkında kritik mesajlar verdi.

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI: Sayın Putin'in ifadeleri aynen kendini de ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin ile tanıştığımdan bu yana ben de kendisini aynı şekilde tanıdım. Özü sözü bir, verdiği sözde duran, ikili ilişkilerimizde başka ülkeyle götürebildiğimiz ülke nadidedir. Sürdürdüğümüz münasebetleri bundan sonra da aynı şekilde sürdürürüz. Askeri, diplomatik, ekonomik, kültürel alanlarda gördüm, görüyorum. Ticaret hacmine baktığımızda hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz.

ÇİN AŞILARI: Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ülkemin başkanıyım. Profesör danışmanlarım, sağlık kurulum ve bakanım var. Çin ile anlaşmamız 50 milyon ilk başta 4,5 milyon gelecek. Belli bir takvim, öncelikli sağlık elemanlarımız olmak üzere aşılamayı başlatacağız. Ben aşı olacağımız Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışı açıklamıştım. Bütün vatandaşlarımı aynı hassasiyete davet ediyorum. Bu konuda hocalarımızın yaptığı açıklamalarda bizim herhangi bir itilafa, sıkıntıya yol açmadan, şu anda virüsle savaşıyoruz akla da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla aşıyı olacağız. Temennimiz bununla birlikte koronavirüs belasına karşı mücadelemizi en güzel şekilde verelim.

YILBAŞI KUTLAMALARI: Bütün güvenlik güçlerimiz tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Gerekli operasyonlar yapılır. İnsanımızın hayatı her şeyin ötesinde. Başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere her türlü tedbiri alarak bunların üzerine gidecek.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER: İsrail ile istihbari noktada münasebetimiz kesilmiş değil. En tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz. En tepe noktada böyle sıkıntılar olmasa İsrail ile münasebetler başka olabilirdi. İsrail'in Filistin politikası bizim kırmızı çizgimizdir. Kabul etmemiz mümkün değil. Onların acımasız davranışı ve Filistin topraklarına yönelik tavırları kabul etmemiz mümkün değil.

KADİR TOPBAŞ'IN DURUMU: Maalesef inişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Oğlu ile görüşüyorum. Rabbim'den şifalar diliyorum.