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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’e silah ambargosu etkili bir adım olacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’e silah ambargosu etkili bir adım olacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM nezdinde İsrail'e uygulanacak silah ambargosunun İsrail'i durdurmak için etkili bir adım olacağını, Türkiye'nin bunu dillendirmeye devam edeceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 18:37 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:08
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        Erdoğan: İsrail'e silah ambargosu etkili bir adım olacak
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi anlayışı ile oluşturulan 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformuna büyük önem verdiğini, Güney Kafkasya'nın çehresinin kalıcı barış yolunda değişmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı için Türkiye'de bulunan Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

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        Kabulde, Güney Kafkasya'daki kalıcı barış süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        BÖLGESEL SORUNLARIN DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin, bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi anlayışı ile oluşturulan platforma büyük önem verdiğini, Güney Kafkasya'nın çehresinin kalıcı barış yolunda değişmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışı sağlamak için ortaya konan çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan gelişmelerin işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi gerekli kıldığını, platformun kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin, ortaya konan diyalog mekanizmasını daha etkili hale getireceğini ifade etti.

        "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NEZDİNDE İSRAİL'E UYGULANACAK SİLAH AMBARGOSUNUN İSRAİL SALDIRGANLIĞINI DURDURMAK İÇİN ETKİLİ BİR ADIM OLACAK"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgede çatışmaları yaymak için provokasyon arayışında olduğunu, ateşkesin sağlanmadığı her geçen gün bölgesel bir savaşa daha çok yaklaşıldığını, Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e uygulanacak silah ambargosunun İsrail saldırganlığını durdurmak için etkili bir adım olacağını, Türkiye'nin bunu her platformda dillendirmeye devam edeceğini kaydetti.

        Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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