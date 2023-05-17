Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Sorunları birlikte çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Sorunları birlikte çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere yönelik mesajında, "İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs’ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum" dedi

Giriş: 17.05.2023 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Sorunları birlikte çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere seslendi. Erdoğan, "Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan gençlere seslendi. Erdoğan mesajında şunları söyledi:

"Sevgili genç kardeşlerim,

14 Mayıs’ta iradenize sahip çıktığınız, tercihinizi sandıklara özgürce yansıttığınız, demokrasimize omuz verdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

Tüm dünya gençlerine örnek olan bu tavrınızla, milletimizin size güvenmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiniz.

Sizlerle gurur duyuyorum.

Sizler bizim umudumuzsunuz, göz bebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne inşallah sizler taşıyacaksınız.

Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin.

Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin.

Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz.

İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz.

28 Mayıs’ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Babasını bıçakla öldürdü
Babasını bıçakla öldürdü
Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sonlandıracağı depremzedelerin konaklamalarını AFAD üstlenecek
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sonlandıracağı depremzedelerin konaklamalarını AFAD üstlenecek
Bodrum'da motosiklet devrildi, sürücü öldü
Bodrum'da motosiklet devrildi, sürücü öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.