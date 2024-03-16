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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum mitingde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Her hanım kardeşimizin bir Nene Hatun yüreği taşıyan Erzurum için ne desek azdır. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde yüzde 67, Cumhurbaşkanlığında yüzde 74 oranında verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum. Seçim sonuçlarına bakarak anlıyoruz ki dadaş yine farkını, vefasını, sevdasını gösterdi.

Asırlarca ata yurtlarından gelen milyonlarca insanımızın girip kapısı Erzurum olmuştur. Ermeni çetelerin yaptıklarına karşı canını dişine takan Erzurumlunun hikayesi birer destan olarak anlatılacaktır.

31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmeye hazır mıyız? Bunun için çok çalışacağız, daha fazla koşturacağız.

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Biz insanlarımıza ve şehirlerimize olan sevgimizi eser ve hizmetlerle göstermiş olan bir partiyiz. Erzurum'a 21 yılda 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık.

31 Mart'tan sonra büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle çok daha fazlasını yapmak istiyoruz. Çok daha fazla yatırım yapacağız. Hizmetlerin devam etmesi için çok güçlü destek bekliyoruz.

AK Parti ve Cumhur İttifakı kökü Peygamber efendimize uzanan medeniyet davasının bugünkü temsilcileridir. Bu dava öyle büyük bir mirastır ki onu ancak layıkıyla taşıyabilecekler üstlenebilir. Birilerince bu kutlu davanın meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez. Üzüntümüz davasına katkıda bulunmak yerine pazarlıkta el yükseltmek için kaybettirmek anlayışıyla altılı masalara oturanlarıdır.

Özgürlük ortamı birileri tarafından altın tepside sunulmadı. Darbeden terör saldırılarına, sokak olaylarından partimizin kapatılma davasına kadar nice badireler atlattık. 15 Temmuz'da 253 şehidimiz istiklal ve istikbalimize sahip çıktı. Kazanımlarımızın birilerini rahatsız ettiğini herkes görebiliyor.

Tek parti kalıntısı zihniyet terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek bekliyor. İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki Erzurumlu kardeşlerimizi arayacaksınız değil mi? Onları 'sakın bir yanlışlık olmasın' diye uyaracaksınız değil mi?"